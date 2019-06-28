Son Dakika Haberleri: Filipinler Devlet Başkanı görevden azledilmesini isteyenleri 'cezaevine göndermekle' tehdit etti
Son Dakika Dünya Haber

Filipinler Devlet Başkanı görevden azledilmesini isteyenleri 'cezaevine göndermekle' tehdit etti

1 saat önce

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, rakip siyasetçilerin, görevden azledilmesi yönünde girişimde bulunmaları halinde cezaevine gönderilecekleri tehdidinde bulundu.

Filipinler Devlet Başkanı görevden azledilmesini isteyenleri 'cezaevine göndermekle' tehdit etti, System.String[]
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte rakip siyasetçilerin, görevden azledilmesi yönünde girişimde bulunmaları halinde cezaevine gönderilecekleri tehdidinde bulundu.

Ülkede görevinden azledilmesi yolunda siyasi muhaliflerin yaptığı çağrıların artmasın üzerine basına açıklamalarda bulunan Duterte, "Beni mi azledecekler? Onların hepsini cezaevine gönderirim. Bunu yapmak isteyenlere meydan okuyorum. Gelin deneyin. Ben de gerekeni yaparım." diye konuştu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:08 
Rodrigo Duterte, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tecavüz edemedikleri anne-kıza sokakta dehşeti yaşattılar! Brezilya Cumhurbaşkanı'nın filosunda görevli asker 39 kilo kokainle yakalandı İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş İBB önünde İmamoğlu aleyhinde bildiri okuyanlar konuştu: Talimatla oradaydık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 12:18:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filipinler Devlet Başkanı görevden azledilmesini isteyenleri 'cezaevine göndermekle' tehdit etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]