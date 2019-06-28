Filipinler Devlet Başkanı görevden azledilmesini isteyenleri 'cezaevine göndermekle' tehdit etti
1 saat önce
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, rakip siyasetçilerin, görevden azledilmesi yönünde girişimde bulunmaları halinde cezaevine gönderilecekleri tehdidinde bulundu.
Filipinler
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:08
Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
rakip siyasetçilerin, görevden azledilmesi yönünde girişimde bulunmaları halinde cezaevine gönderilecekleri tehdidinde bulundu.
Ülkede görevinden azledilmesi yolunda siyasi muhaliflerin yaptığı çağrıların artmasın üzerine basına açıklamalarda bulunan Duterte, "Beni mi azledecekler? Onların hepsini cezaevine gönderirim. Bunu yapmak isteyenlere meydan okuyorum. Gelin deneyin. Ben de gerekeni yaparım." diye konuştu.
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