Filipinler Devlet Başkanı, komünist isyancılarla Noel döneminde ateşkes ihtimalini reddetti - Son Dakika

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, komünist isyancılarla uzun süre önce kesilen barış görüşmelerinin yeniden başlaması ya da herhangi bir ateşkes ihtimalini reddetti.

Duterte, Filipinler ordusunun, Yeni Halk Ordusu (NPA) ile Noel döneminde ateşkesi reddetmesi üzerine yaptığı açıklamada, komünist isyancıları son iki yıllık görev süresinde ortadan kaldırma sözü verdi.

Filipinler Devlet Başkanı, "Benim devlet başkanlığım dönemimde ateşkes olmayacak. Nereden bakılırsa bakılsın ateşkes ölmüştür." ifadesini kullandı.

Komünist isyancılarla barış görüşmelerinin yeniden başlatılması olasılığını da reddeden Duterte, isyancıların bir koalisyon hükümetinde iktidar paylaşımı talebini kabul etmesi halinde vatan hainliği nedeniyle polis ya da asker tarafından vurularak öldürülebileceğini ya da Yüce Divanda yargılanabileceğini söyledi.

Filipinler ordusu, Duterte'nin açıklamalarını memnuniyetle karşılarken, komünist isyancıların "samimi olmadıklarının herkes tarafından bilindiğini" açıkladı.

Komünist isyancılar ise konuyla ilgili yorumda bulunmadı.

Filipinler Komünist Partisinin (CCP) silahlı kanadı NPA üyesi komünist isyancılar, 1969'dan bu yana hükümete karşı silahlı eylemler düzenliyor.

Ülkede, Rodrigo Duterte'nin 2016'da devlet başkanlığına seçilmesiyle taraflar, barış için müzakere masasına oturmuştu. Kasım 2017'de yapılan görüşmeler, NPA'nın şiddet olaylarını tetiklemesi sebep gösterilerek durdurulmuştu.