Filipinler Dışişleri Bakanı Locsin, Çin'e yönelik mesajından dolayı mevkidaşından özür diledi - Son Dakika

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki gemilerini çekmesi için yayımladığı küfür içerikli paylaşımı nedeniyle Çinli mevkidaşı Vang Yi'den özür diledi.

Locsin, Filipinler'in, Güney Çin Denizi'nde devriye gezen sahil güvenlik gemilerinin, Çin tarafından engellemesi ve taciz edilmesine tepki göstermesinin ardından Twitter hesabından yayımladığı mesaj nedeniyle Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den özür dilediğini belirtti.

Mesajından dolayı üzgün olduğunu ifade eden Locsin, Dışişleri Bakanı Vang'ın fikirlerine çok önem verdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Locsin, dün Güney Çin Denizi'nde devriye gezen sahil güvenlik gemilerinin, Çin tarafından engellemesi ve taciz edilmesine tepki göstererek, Twitter hesabından küfür içerikli paylaşımda bulunmuştu.

Locsin, ayrıca Çin'in eylemlerinin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiğini ifade etmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.