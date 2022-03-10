Türkiye'den Filipinler'e Atak helikopteri ihracatı - Son Dakika
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Türkiye'den Filipinler'e Atak helikopteri ihracatı

10.03.2022 15:02

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Filipinler'e ihraç edilen 6 adet T129 Atak helikopterinden 2'sinin ülkeye teslim edildiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Filipinler'e ihraç edilen 6 adet T129 Atak helikopterinden 2'sinin ülkeye teslim edildiğini duyurdu.

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığımız ile Filipinler Savunma Bakanlığı arasında imzalanan Devletten Devlete (G2G) Uluslararası Anlaşma kapsamında ihraç edilen 6 Atak helikopterinden ilk 2'si sıcak dostluk ilişkilerinde sürekli yeni adımlar attığımız Filipinler'e teslim edildi" dedi.

Konuyla ilgili Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan yazılı açıklamada ise, söz konusu sevkiyatın başarıyla tamamlandığı belirtilerek, "TUSAŞ toplamda 6 adet T129 Atak helikopteri Filipinler'e teslim edecek. Ankara Kahramankazan yerleşkesinden kalkan 2 adet A400M uçağına konulan 2 adet T129 Atak helikopteri, başarılı bir şekilde Filipinler'e ulaştı. İkinci teslimat paketinin sözleşme kapsamında 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanırken, 2022 yılında teslimatın gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam ediliyor. Lojistik faaliyetleri kapsamında yedek parça, yer destek cihazı gibi desteklerin sağlanacağı ihracat paketinde bakım personellerinin eğitimleri, sahada teknik destek personelinin görev alması gibi detaylar da yer alıyor. Bugüne kadar eğitim kapsamında 4 pilot ve 19 teknisyenin eğitimleri tamamlanırken, toplamda 13 pilot eğitim görecek" denildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil de, "Bu ihracat ülkemiz için bir kilometre taşı niteliğindedir. Bu gurura tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyorum. İhracat başarımızın ivmelenerek arttığı bu günler dünyanın ülkemize ve üretilen platformlara ne kadar güvendiğinin bir kanıtı niteliğindedir. Dünya genelinde gösterilen bu teveccühe sahip çıkıyor ve nice projeleri aynı azim ve kararlılıkla sürdürmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'den Filipinler'e Atak helikopteri ihracatı
Türkiye'den Filipinler'e Atak helikopteri ihracatı
Türkiye'den Filipinler'e Atak helikopteri ihracatı

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İsmail Demir, Filipinler, İhracat, Atak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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