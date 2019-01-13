Son Dakika Haberleri: Filipinler, Geçen Yıl Saygısız Davrandıkları İçin 133 Yabancıyı Ülkeye Sokmadı

Filipinler, Geçen Yıl Saygısız Davrandıkları İçin 133 Yabancıyı Ülkeye Sokmadı

29 dakika önce

Filipinler Göçmen Ofisi, yayınladığı raporda göç ofisinin yetkililerine, kaba ve saygısız davranmaları sebebiyle geçen yıl 133 yabancının Filipinler'e girmesine izin verilmediği açıklandı.

Filipinler, Geçen Yıl Saygısız Davrandıkları İçin 133 Yabancıyı Ülkeye Sokmadı, System.String[]
Filipinler Göçmen Ofisi, yayınladığı raporda göç ofisinin yetkililerine, kaba ve saygısız davranmaları sebebiyle geçen yıl 133 yabancının Filipinler'e girmesine izin verilmediği açıklandı.

Göçmen Bürosu Liman İşletmeleri Bölümü, Filipinler'e girmesine izin verilmeyenlerin başında 37 kişiyle Çinlilerin ardından 25 kişilik sayıyla Amerikalıların geldiğini açıkladı. Güney Koreli 23 kişinin de aynı sebeple Filipinler'e girmesine izin verilmediği belirtildi.

Filipinler'e girmesine izin verilmeyen turistlerin istenmeyen yabancılar listesine alındığı ve Filipinler'e tekrar girmelerinin engellendiği kaydedildi. Göçmen Bürosu, 2017 yılında ise aynı sebepten dolayı 129 kişinin ülkeye girişine müsaade edilmediği ifade edildi.

Göçmen Ofisi yetkilileri, Filipinler'e gelen yabancı turistlerin ülkeye girmelerine engel tanınmadığını, ancak göçmen ofisi görevlilerin sözle aşağılama hakları olmadığını ve onlara hak ettikleri şekilde davranılacağını hatırlattı. - MANILA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:10 Kaynak: İHA

Filipinler, 3. Sayfa
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