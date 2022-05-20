Filipinler Güney Çin Denizi'nde sahil güvenlik karakolları kurdu - Son Dakika
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Filipinler Güney Çin Denizi'nde sahil güvenlik karakolları kurdu

20.05.2022 12:22
Filipinler Güney Çin Denizi'nde sahil güvenlik karakolları kurdu

KUALA Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgede bulunan üç adada sahil güvenlik karakolları kurduğu bildirildi.

KUALA Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgede bulunan üç adada sahil güvenlik karakolları kurduğu bildirildi.

Yetkililer, Çin'le artan deniz gerilimi nedeniyle Filipinler'in tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki üç adada gemi hareketlerini izlemek ve güvenliği artırmak için sahil güvenlik karakolları kurduğunu aktardı.

Söz konusu karakolların, hararetli tartışmaların yaşandığı Spratly takımadalarındaki adalarda Filipinler donanmasının varlığını güçlendirirken tartışmalı bölgenin neredeyse tamamı üzerinde hak iddia eden Pekin yönetiminin gelişmelere nasıl karşılık vereceği merak ediliyor.

Filipinler Sahil Güvenlik Komutanı Artemio Abu, yaptığı açıklamada, adalarda kurulan karakollarda sahil güvenlik personelinin görevlendirileceğini ve herhangi bir olayı bildirmek için telsiz iletişiminin sağlanacağını aktardı.

Tartışmalı bölgede bugüne kadarki en büyük konuşlandırmanın yapılacağını belirten Artemio Abu, yeni karakollarda kaç personelin bulunacağına dair bilgi paylaşmadı.

Abu, "Bu komuta gözlem noktaları aracılığıyla deniz güvenliği, deniz arama ve kurtarma ve deniz çevre korumasını teşvik etme yeteneklerimizi geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yıllardır Filipinler askerlerinin kontrolü altında bulunan 3 ada, West York, Nanshan Adaları ve Kuzeydoğu Cay olarak biliniyor.

Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddialarından kaynaklanan anlaşmazlıklar, son yıllarda gerilimlere yol açıyor.

Filipinler'in başvurusuyla Uluslararası Tahkim Mahkemesi 2016'da Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Çin'e ait yaklaşık 200 geminin iki ülke arasında egemenlik ihtilafına konu olan Whitsun Resifi çevresine demirlemesiyle ortaya çıkan gerginlik nedeniyle Çin'in Manila'daki Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

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Kaynak: AA

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