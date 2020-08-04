Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki ortak askeri tatbikatlara katılmayacak - Son Dakika

Filipinler, Çin ile ABD ve bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilafına konu olan Güney Çin Denizi'ndeki ortak askeri tatbikatlara katılmayacağını bildirdi.

"Philstar.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin talimatıyla ihtilaflı sularda gerilimi düşürmek adına Filipinler'in 12 millik kara suları dışında kalan bölgedeki uluslararası askeri tatbikatlar içinde yer almayacağını belirtti.

Washington yönetiminin, geçen ay Çin'in Güney Çin Denizi'nde doğal kaynak aramasını yasa dışı kabul edeceğini bildirmesi bölgedeki gerilimi arttırmıştı. ABD ve Çin donanmaları bölgede rakip askeri tatbikatlar yürütmeye başlamıştı.

Savunma Bakanı Lorenzana, bölgede icra edilen tatbikatlarla ilişkin, "Eğer bir ülkenin hareketi saldırgan algılanırsa yeni bir gerginlik ortaya çıkacaktır. Umarım tatbikatlara katılan taraflar, gerilimi daha da tırmandırabilecek hatalardan kaçınmaya, eylemlerinde ihtiyatlı ve ölçülü olmaya özen getirirler." dedi.

"Çin'in silahı var, bizim yok"

Devlet Başkanı Duterte, 31 Temmuz'da televizyonda yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, Filipinler'in "Batı Filipin Denizi" olarak adlandırdığı Güney Çin Denizi'nin doğusunda Pekin ile bir egemenlik ihtilafına girmenin "yararsız" olacağını ifade etmişti.

Filipinler'in burada bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etmesinin ülkeyi bölgede Spartly Adaları üzerinde egemenlik iddiası olan Çin ile savaşmak zorunda bırakacağını savunan Duterte, böyle bir çatışmayı göze alamayacaklarını dile getirmişti.

Duterte, "Çin bölgede hak iddia ediyor, biz de iddia ediyoruz. Çin'in silahı var, bizim yok. Bu kadar basit." ifadelerini kullanmıştı.

Meselenin diplomatik çabalarla halledilmesinden başka çare görmediğinin altını çizen Duterte, "Malın sahibi onlar (Çin), biz ne yapalım? Savaşa girmemiz lazım ama buna olanağımız yok. Belki (gelecekte) bir başkan bunu yapabilir ama biz yapamayız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Filipinler ve Çin, bölgedeki egemenlik ihtilafları nedeniyle 2016'da Londra'daki Uluslararası Tahkim Mahkemesine başvurmuş, mahkeme Pekin'in Güney Çin Denizi'nin büyük bölümünü kendi kara suları haline getiren "Dokuz Çizgi Hattı" iddiasına karşı Filipinler'in taleplerini haklı bulmuştu.