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Filipinler, Hindistan'dan BrahMos süpersonik seyir füzesi satın alıyor - Son Dakika

Filipinler, Hindistan'dan BrahMos süpersonik seyir füzesi satın alıyor

28.01.2022 15:34
Filipinler, Hindistan'dan BrahMos süpersonik seyir füzesi satın alıyor

Filipinler'in Hindistan'dan gelişmiş süpersonik BrahMos seyir füzesi alacağı belirtildi.

Filipinler'in Hindistan'dan gelişmiş süpersonik BrahMos seyir füzesi alacağı belirtildi.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Filipinler, BrahMos Özel Havacılık şirketiyle 375 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

BrahMos süpersonik seyir füzelerinin kıyıda konuşlanmış gemi savar varyantından satın alacak Filipinler'e anlaşma kapsamında 3 füze bataryası teslim edilecek, füzeleri çalıştıracak ve bakımı yapacak kişilerin eğitimi yapılacak ve de entegre lojistik destek sağlanacak.

Rus-Hint yapımı füzeler için verilen ilk siparişin anlaşması Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ile BrahMos Şirketi Genel Müdürü Atul Dinkar Rane tarafından imzalandı.

Öncelikli olarak Filipinler Deniz Kuvvetlerin Kıyı Savunması Birliğince kullanılacak füze sisteminden, Endonezya ve Tayland da satın almak istiyor.

Kara, deniz, deniz altı ve havadan kara ve denizde konuşlu hedeflere fırlatılabilen füzeler, Hindistan ordusu tarafından uzun süredir kullanılıyor.

Füze Teknoloji Kontrol Rejimi (MTCR) yükümlülükleri gereği orijinal menzili 290 kilometre olarak sınırlanan füzeler, Hindistan'ın Haziran 2016'da MTCR'ye girmesiyle önce 450, sonra 600 kilometreye çıkartıldı.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan BrahMos füzesinin hızı ses hızının 2,8 katını buluyor.

Füzenin genişletilmiş menzilli ve en son versiyonu, 11 ve 20 Ocak'ta başarıyla test edilmişti.

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Filipinler, Havacılık, India, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler, Hindistan'dan BrahMos süpersonik seyir füzesi satın alıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler, Hindistan'dan BrahMos süpersonik seyir füzesi satın alıyor - Son Dakika
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