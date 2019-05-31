Son Dakika Haberleri: Filipinler hükümeti Kanada'nın çöplerini geri gönderdi
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Filipinler hükümeti Kanada'nın çöplerini geri gönderdi

2 saat önce

Kanada'ya savaş tehditlerinin ardından Filipinli lider Duterte, onlarca çöp konteynerini bu ülkeye geri gönderiyor

Filipinler hükümeti Kanada'nın çöplerini geri gönderdi, System.String[]
Filipinler hükümeti, Kanada ile yaşanan 'çöp krizinin' ardından bu ülkeden gelen çöpleri geri gönderdi. Manila'nın kuzeybatısından kalkan bir yük gemisi, 69 çöp konteyneri ile birlikte Kanada'nın Vancouver kentine doğru yol aldı.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ihraç ettikleri atıklar nedeniyle Kanada'ya savaş tehdidinde bulunmuştu. Tehditler sonrası iki ülke ilişkileri gerilmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:53 
Filipinler, Kanada, Dünya
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