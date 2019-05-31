Filipinler hükümeti Kanada'nın çöplerini geri gönderdi
2 saat önce
Kanada'ya savaş tehditlerinin ardından Filipinli lider Duterte, onlarca çöp konteynerini bu ülkeye geri gönderiyor
Filipinler
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:53
hükümeti, Kanada
ile yaşanan 'çöp krizinin' ardından bu ülkeden gelen çöpleri geri gönderdi. Manila'nın kuzeybatısından kalkan bir yük gemisi, 69 çöp konteyneri ile birlikte Kanada'nın Vancouver
kentine doğru yol aldı. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
, ihraç ettikleri atıklar nedeniyle Kanada'ya savaş tehdidinde bulunmuştu. Tehditler sonrası iki ülke ilişkileri gerilmişti.
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