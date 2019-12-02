Son Dakika Haberleri: Filipinler'i tayfun vurdu 1 ölü
Son Dakika Güncel Filipinler'i tayfun vurdu 1 ölü - Son Dakika

Filipinler'i tayfun vurdu 1 ölü

6 saat önce

Filipinler'in kuzeyinde bulunan Luzon Adası'nda etkili olan Kammuri tayfunu, Filipinler'i vurdu.

Filipinler'i tayfun vurdu 1 ölü

Filipinler, (DHA)- Filipinler'in kuzeyinde bulunan Luzon Adası'nda etkili olan Kammuri tayfunu, Filipinler'i vurdu. Tayfunun 1 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

Saatte 190 kilometreye ulaşan Kammuri tayfunu, Filipinler'e ulaştı. Ülkenin kuzeyinde bulunan Luzon Adası'nda etkili olan tayfun, 1 kişinin ölümüne sebep oldu. Filipinli yetkililer, tayfundan en çok etkilenen bölgelerin Luzon Adası ve çevresi olduğunu, başkent Manila'da da aşırı yağışın etkili olduğunu belirtti. Tayfun sebebiyle Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı hava trafiğine kapatıldı. Filipinler Havayolları, birçok uçuşun tayfun nedeniyle iptal edildiğini ve 4 bin 600 yolcunun diğer havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı. Filipinler Uluslararası Meteoroloji Ajansı, tayfunun Perşembe gününe kadar ülkede etkili olacağını ve Cuma günü ülkeyi terk edeceğini duyurdu.

Filipinler'i tayfun vurdu 1 ölü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı
Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı Seyyar satıcıdan 90 bin liralık kaçak telefon çıktı! Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:23:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filipinler'i tayfun vurdu 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]