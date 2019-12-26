Filipinler'i Ursula Tayfunu vurdu, en az 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Filipinler'i Ursula Tayfunu vurdu, en az 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Filipinler'i Ursula Tayfunu vurdu, en az 16 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Filipinler'de meydana gelen Ursula Tayfunu nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ülkenin orta kesimlerinde yer alan Panay Adası'nda Noel akşamı etkisini gösteren şiddetli rüzgarın, saate 150 kilometre hıza ulaştığını, sel nedeniyle de 15 bin kişin mahsur kaldığını bildirdi

Filipinler'i Ursula Tayfunu vurdu, en az 16 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Filipinler'de meydana gelen Ursula (Phanfone) Tayfunu nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti.


Yetkililer ülkenin orta kesimlerinde yer alan Panay Adası'nda, Noel akşamı etkisini gösteren şiddetli rüzgarın yer yer saatte 150 kilometre hıza ulaştığını, aşırı yağışlar ve sel nedeniyle de 15 bin kişinin limanlarda mahsur kaldığını bildirdi.

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Filipinler, Ursula, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:57 
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