Filipinler'i Ursula Tayfunu vurdu, en az 16 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de meydana gelen Ursula (Phanfone) Tayfunu nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti.



Yetkililer ülkenin orta kesimlerinde yer alan Panay Adası'nda, Noel akşamı etkisini gösteren şiddetli rüzgarın yer yer saatte 150 kilometre hıza ulaştığını, aşırı yağışlar ve sel nedeniyle de 15 bin kişinin limanlarda mahsur kaldığını bildirdi.