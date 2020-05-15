- Filipinler'i Vongfong tayfunu vurdu: 1 ölü - Son Dakika

- Filipinler'i Vongfong tayfunu vurdu: 1 ölü

MANILA - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla baş etmeye çalışan Filipinler'i şimdi de Vongfong tayfunu vurdu. Filipinler'in Doğu Samar bölgesinde etkili olan tayfun sonucu oluşan sel ve fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'i Vongfong tayfunu vurdu. Tayfun nedeniyle oluşan şiddetli yağış ve fırtına sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Doğu Samar Valisi Ben Evardone yaptığı açıklamada, bir kişinin sığınmak için girdiği okul binasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Evardone, tayfunun yol açtığı şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda evin, tahliye edilenlerin kaldığı barınakların ve ekili dikili alanların hasar gördüğünü belirtti. Etkisi azalan tayfunun Luzon Adası'na doğru ilerlediği belirtildi.

Tayfunun 17 Mayıs'ta ülkeden ayrılması bekleniyor.

Filipinler'de yaşamın yıkıcı bir parçası olan tayfun ve fırtınalar her yıl ortalama 20 kez Filipinler'i vuruyor.