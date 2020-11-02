Son dakika gündem: Filipinler'i vuran Goni Tayfunu'nda 16 ölü - Son Dakika

Filipinler'i vuran Goni Tayfunu'nda can kaybı 16'ya yükselirken, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin zarar gören bölgelerde inceleme başlatacağı açıklandı.

2020'nin en sert tayfunu olacağı belirtilen Goni Tayfunu, dün başkent Manila'nın bulunduğu Luzon Adası'na ulaşmıştı. Tayfun nedeniyle binlerce kişi tahliye edidi. Filipinler Afet Yönetim Ajansı, Goni Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini, 3 kişinin de kayıp olarak rapor edildiğini açıkladı. Filipinler Kızılhaç Başkanı Senatör Richard Gordon ise Goni Tayfunu'nun satteki hızının 310 kilometreye ulaştığını ve Catanduanes'deki çeşitli kasabalarda evlerin yüzde 80'ini yok ettiğini bildirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bu yılın en güçlü tayfunu olan Goni Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde bugün inceleme başlatacak. Duterte'nin Sözcülerinden Harry Roque basın konferansında hedefin aslında sıfır zayiat olması gerektiğini söyleyerek, "Zorunlu tahliye sayesinde daha yüksek can kaybının önüne geçtik" dedi. Raque yaptığı açıklamada, Duterte'nin bugün başkent Manila'ya uçarak tayfundan en çok etkilenen bölgelerde incelemede bulunacağını, bazı alanların havadan denetleneceğini belirtti. Goni Tayfunu Manila'yı vurduğu esnada Duterte'nin felaket bölgesi yerine, memleketi Davao'da olması kamuoyunda bazı eleştirilere neden oldu.

(İHA)