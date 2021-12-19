Üye Girişi
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı - Son Dakika

Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı

19.12.2021 11:47

Filipinler'i vuran Rai Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiği açıklandı.

Filipinler'i vuran Rai Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiği açıklandı.

Filipinler'de Perşembe günü karaya vuran ve dün öğlen saatlerine kadar etkisini sürdüren Rai Tayfunu'nda bilanço ağırlaştı. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, tayfunun neden olduğu şiddetli yağışlar, sel baskınları ve fırtınada yaşamını yitirenlerin sayısının 75'e yükseldiği bildirildi. Birçok bölgede elektrik ve telefon kesintilerinin halen devam ettiği öğrenilirken, kurtarma çalışmalarına 18 bini aşkın asker, polis ve sahil güvenlik gücünün destek verdiği belirtildi. Filipinler Ulaştırma Bakanı Arthur Tugade yaptığı açıklamada, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması için gerekli birimlere talimat verdiğini söyledi.

Hayatı felç etmişti

Filipinler'de 3 gün boyunca etki gösteren ve hızı saatte 300 kilometreye ulaşan rüzgarlar, şiddetli yağışlar ve su baskınlarına neden olan Rai Tayfunu büyük yıkıma yol açmış, binlerce yapı kullanılamaz hale gelirken, etkilenen bölgelerde elektrik ve telefon kesintileri yaşanmıştı. Hava ve kara ulaşımını felç eden tayfundan en az 780 bin kişinin etkilendiği bildirilirken, 300 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Filipin Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler Dairesi'nden (PAGASA) yapılan açıklamada, ülkede Tayfun Odette olarak da bilinen Rai Tayfunu'nun dün öğlen saatleri itibariyle Filipinler etki alanını terk ettiği duyurulmuştu. - MANILA

Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı

Filipinler, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:50 Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi
11:27 35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi
11:26 Dövizdeki hareketlilik deniz taşımacılığını etkiledi! İstanbul'da hizmet veren Turyol bazı seferlerini iptal etti
11:04 Güvenlik kameralarını izleyen kadın, kocasının yanındaki kadını görünce sinir krizi geçirdi
10:56 İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu
10:54 Yarı çıplak masaj yaptıran Nefise Karatay, odaya aniden giren iş adamını görünce olay çıkardı
10:22 İzmir'de 45 işçinin yaralandığı maden ocağıyla ilgili sorumlu şirket açıklama yaptı
10:08 Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak
10:06 Dünyanın en zehirli yılanı, soktuğu insanın her yerinden kan fışkırtıyor
09:49 Kenyalı hemşirenin korkunç ölüm şekli! Kimse hikayenin nasıl geliştiğini duymak istemiyor
"Domates tarladan 1 liraya çıkıyor, markette 8 lira" diyen çiftçi bütün domatesini dereye döktü "Domates tarladan 1 liraya çıkıyor, markette 8 lira" diyen çiftçi bütün domatesini dereye döktü         
11:56
Arda ve hakem arasında tansiyon neden yükseldi? İşte koridorda yaşanan o kavga Arda ve hakem arasında tansiyon neden yükseldi? İşte koridorda yaşanan o kavga         
11:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki         
16:48
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 12:00:20. #1.13#
SON DAKİKA: Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement