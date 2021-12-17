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Filipinler'i vuran Rai Tayfununda 1 can kaybı332 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika

Filipinler'i vuran Rai Tayfununda 1 can kaybı332 bin kişi tahliye edildi

17.12.2021 20:39

- Filipinler'i vuran Rai Tayfununda 1 can kaybı 332 bin kişi tahliye edildi Filipinler'de etki gösteren Rai Tayfunu nedeniyle en az 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı Toplam 332 bin 855 kişinin tahliye edildiği açıklanırken, birçok bölgede su baskınları meydana geldi.

- Filipinler'i vuran Rai Tayfununda 1 can kaybı

332 bin kişi tahliye edildi

MANILA - Filipinler'de etki gösteren Rai Tayfunu nedeniyle en az 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı Toplam 332 bin 855 kişinin tahliye edildiği açıklanırken, birçok bölgede su baskınları meydana geldi.

Dün Filipinler'de karaya çıkan ve getirdiği şiddetli yağış ve sel ile hayatı felç eden Rai Tayfunu'nda bilanço netleşmeye başladı. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamada, ülke genelindeki 83 bin 26 hanede yaşayan 332 bin 855 kişinin sel, fırtına ve toprak kayması riski nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi. Ülkede 73 limanın hizmet dışı kaldığı ya da geçici olarak faaliyetlerine ara verdiği, bu sabah itibariyle 4 bin 989 ailenin 192 farklı tahliye merkezinde bulunduğu aktarıldı. Diğer felaketzedelerin güvenli bölgelerde yaşayan yakınlarının yanına yerleştirildiği, tayfun nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Birçok bölge sele teslim oldu

Bu yıl ülkeyi vuran 15. tayfun olan Rai nedeniyle bir nehir tarafından ikiye bölünmüş olan Mindanao Adası'ndaki 730 bin nüfuslu Cagayan de Oro kentinde birçok bölgede sel meydana geldi. Visayas bölgesindeki Dinagat Adaları Valisi Arlene Bag-ao, Çarşamba gününden bu yana zorunlu tahliyelerin devam ettiğini söyledi. Bag-ao, tayfunun iki haftadır devam eden şiddetli yağışların sel ve toprak kayması riskini arttırdığını açıkladı.

Zorunlu tahliye emri yayınlandı

Samar Eyalet Valisi Ben Evardone ise insanların tayfunlara alışkın olması nedeniyle başlangıçta evlerini terk etmeyi reddettiklerini bildirdi. Elektrik ve telefon kesintileri yaşandığını açıklayan Evardone, bazı bölgelerde zorunlu tahliye emirleri yayınlandığını ifade etti. Filipinler Kızıl Haç Başkanı olan senatör Richard Gordon ise korona virüs salgınının kurtarma ve tahliye çalışmalarını iki kat zorlaştırdığının altını çizdi.

Rai Tayfunu'nun bugün itibariyle Doğu Çin Denizi üzerine hareket etmesi, Pazar günü Vietnam, önümüzdeki hafta başında ise Çin'de etki göstermesi bekleniyor.

Hayatı felç etti

Filipinler Meteoroloji Ajansı PAGASA, Rai Tayfunu'nun dün Türkiye saati ile 08.30'da ülkenin doğu kıyısından karaya çıktığını açıklamıştı. Filipinler'de "Odette" olarak da bilinen tayfun, birçok bölgede şiddetli yağış ve sele neden olmuştu. Yerleşim yerleri sular altında kalırken, havayolu şirketleri birçok uçuşu iptal etmişti.

Öte yandan şimdiye kadar Filipinler'i vuran en şiddetli tayfun olan Haiyan, 2013 yılında 6 bin 500'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Filipinler'i vuran Rai Tayfununda 1 can kaybı332 bin kişi tahliye edildi
Filipinler'i vuran Rai Tayfununda 1 can kaybı332 bin kişi tahliye edildi
Filipinler'i vuran Rai Tayfununda 1 can kaybı332 bin kişi tahliye edildi
Filipinler'i vuran Rai Tayfununda 1 can kaybı332 bin kişi tahliye edildi

Togo Cumhuriyeti, Filipinler, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Filipinler'i vuran Rai Tayfununda 1 can kaybı332 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'i vuran Rai Tayfununda 1 can kaybı332 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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