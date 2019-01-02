Filipinler'i Vuran Selde Ölü Sayısı 85'e Yükseldi
2 saat önce
Filipinler'de cumartesi günü etkili olan fırtınanın tetiklediği heyelan ve sel sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.
Filipinler
'de cumartesi günü etkili olan fırtınanın tetiklediği heyelan ve sel sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi. Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı bölgelerde de 20 kişinin kaybolduğunu bildirdi.
Filipinler'in Bicol ve Doğu Visayas bölgelerinde hafta sonu etkili olan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Yetkililer, tropikal fırtınanın tetiklediği sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 85'e yükseldiğini bildirdi. Ulusal Afet Ajansı Başkanı Ricardo Jalad, Filipinler'in merkezindeki çeşitli illerde meydana gelen heyelan sonucunda çok sayıda evin çöktüğünü ve çocuklarda dahil olmak üzere birçok kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Jalad, "Kaybolan kişileri bulamadığımız takdirde ya da onları ölü bulma ihtimalimizde maalesef ölü sayısı 105'e yükselecek" dedi. Polis
ve askerin de dahil olduğu arama kurtarma ekipleri, heyelan bölgelerine giden yolları açmak için ağır yük ekipmanları kullanırken, selin meydana geldiği bölgelerde ise lastik botlarla çalışmalarını sürdürüyor. - MANILA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:59 Kaynak: İHA
Ünlü Oyuncu Ferhan Şensoy'u Yasa Boğan Ölüm Haberi!
Danimarka'da Tren Kazası, İlk Belirlemelere Göre 7 Kişi Hayatını Kaybetti
Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı
Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada