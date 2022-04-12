Filipinler'i vuran tropikal fırtınada can kaybı 42'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Filipinler'i vuran tropikal fırtınada can kaybı 42'ye yükseldi

12.04.2022 15:42
Filipinler'i vuran tropikal fırtınada can kaybı 42'ye yükseldi

Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye ulaştı.

Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye ulaştı.

Filipinler'de etkili olan tropikal fırtına Megi, can kaybını arttırdı. Bu yıl ülkeyi vuran en şiddetli fırtına, evlerin ve yolların toprak altında kalmasına yol açtı. Filipinler makamlarından yapılan açıklamalara göre fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükselirken, 17 binden fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Megi'nin karaya çıktığı ve en çok yıkım getirdiği Leyte eyaletindeki Baybay şehrinde kamu bilgilendirme görevlisi Marissa Miguel Cano, acil durum ekiplerinin karanlıkta çalışmalara devam etmesinin "çok tehlikeli" olduğu gerekçesiyle arama faaliyetlerini durdurduğunu aktardı. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) Sözcüsü Mark Timbal ise Baybay şehri çevresindeki toprak kaymalarının "tehlikeli bölgenin dışındaki" yerleşimlere ulaştığını belirterek, "Heyelanın hedefi olan evlerde insanlar vardı" dedi.

Megi, 400'den fazla ölüme yol açan ve yüz binlerce kişiyi evsiz bırakan Rai Tayfunundan 4 ay sonra ülkeyi vurdu. Dünya genelinde etkilerine karşı en savunmasız ülkeler arasında yer alan Filipinler, her yıl ortalama 20 fırtınadan etkileniyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
Fırtına Van Gölü'nü coşturdu Fırtına Van Gölü'nü coşturdu Giresun'da fırtına nedeniyle hastane çatısı ve otomobil zarar gördü Giresun'da fırtına nedeniyle hastane çatısı ve otomobil zarar gördü

Filipinler, Fırtına, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Filipinler'i vuran tropikal fırtınada can kaybı 42'ye yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
15:40 Fırında mide bulandıran görüntü! Dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar
15:36 NATO'dan dikkat çeken paylaşım! Turkey yerine Türkiye'yi tercih ettiler
15:32 Üç kız kardeş dizisinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak! Mine'nin bebeğinin babası kim çıkacak?
15:27 Erzin sahilinde dehşet uyandıran görüntü: Başsız ceset çürümüş halde kıyıya vurdu
15:27 Asal Araştırma'nın anketi ortaya koydu: HDP'nin tavrı seçimin kaderini değiştirebilir
15:13 50 TL'den az alışveriş yaptığı için 80 yaşındaki kadın servisten indirilmişti! Markete para cezası kesildi
15:00 A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi başlıyor
14:58 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:57 Edis'ten Brooklyn Peltz Beckham'a destek: Kutluyorum, şahane bir hareket olmuş
14:55 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Halka "sabredin" diyenler eş, dost ve akrabalarına ihale dağıtıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 15:52:29. #1.12#
SON DAKİKA: Filipinler'i vuran tropikal fırtınada can kaybı 42'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement