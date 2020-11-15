Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu, Vietnam'a ilerliyor - Son Dakika

Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu, Vietnam'a ilerliyor

15.11.2020 11:59
Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu, Vietnam'a ilerliyor, System.String[]

Filipinler'de etkili olan Vamco Tayfunu'nun yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

Filipinler'de etkili olan Vamco Tayfunu'nun yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

Filipinler'de yayın yapan Inquirer Net'te yer alan habere göre, Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, tayfunun yol açtığı sellerde 67 kişinin hayatını kaybettiği, en az 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yerel adı "Ulysses" olan tayfunun yol açtığı heyelan ve seller nedeniyle 12 kişiden haber alınamadığı kaydedildi.

Sel ve heyelanlardan dolayı tarım alanlarındaki ve tarımsal ürünlerdeki zararın 24 milyon doları aştığı, altyapıya zararının ise yaklaşık 10 milyon dolara çıktığı belirtilen açıklamada, bu miktarların hasar tespit çalışmaları sonuçlandığında artabileceğine dikkati çekildi.

Açıklamada, tayfun nedeniyle 25 bin 852 evin zarar gördüğü aktarıldı.

Duterte tayfunun vurduğu Cagayan'da

Tayfundan en çok etkilenen bölgelerden Cagayan eyaletinde şimdiye kadar 22 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, sel felaketini değerlendirmek üzere Cagayan'ın Tuguegarao kentine gitti.

Duterte bölgeyi helikopterden de inceledi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Cagayan ve komşusu Isabela kentinde 400 bin kişinin bu felaketten etkilendiği belirtildi.

Vamco Vietnam'a ilerliyor

Diğer yandan, fırtınanın kuzeybatı yönünde ilerleyerek saatte 20 kilometre hızla Vietnam sahillerine ulaşacağı bekleniyor.

Fırtınanın yarın sabaha kadar Tayvan Boğazı, Güney Çin Denizi ve Hainan Boğazı'nın bazı bölgelerini de etkileyeceği öngörülüyor.

Bu arada, Vamco'nun Çin'in güneyindeki Hainan Adası'nın güneydoğusuna 24 saat içinde şiddetli yağış getirmesi bekleniyor.

Vietnam'da, orta kesimlerde yaşayan yaklaşık 460 bin kişiye dün olası bir tahliyeye hazırlıklı olmaları talimatı verilmişti.

Yaklaşan tayfun nedeniyle 5 havaalanının kapatıldığı, tren seferlerinin durdurulduğu bölgede, sel ve heyelan uyarıları yapılmıştı.

Ekim sonunda etkili olan Molave Tayfunu nedeniyle Filipinler'de 22, Vietnam'da 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinler'de kasım başında etkili olan Goni Tayfunu'nda 16 kişi hayatını kaybetmişti. Yılın en güçlü tayfunu olduğu belirtilen Goni Tayfunu nedeniyle Luzon Adası'nda yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Filipinler, Vietnam, yerel, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu, Vietnam'a ilerliyor - Son Dakika


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