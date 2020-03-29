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Filipinler'in başkenti Manila'da ambulans uçak kalkışı sırasında düştü
6 saat önce
Filipinler'in başkenti Manila'da ambulans uçak kalkışı sırasında düştü
Güney doğu Asya ülkelerinden Filipinler'in başkenti Manila'nın Ninoy Aquino Havaalanı'nda bir ambulans uçak kalkışı sırasında düştü.
Havaalanı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre hasta tahliye etmek için Japonya'ya hareket eden uçak kalkışı sırasında alev alarak düştü. Yerel medyaya göre uçakta iki yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:44
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