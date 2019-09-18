Filipinler'in güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Mindanao Adası'nda 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:06 Kaynak: AA
KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Mindanao Adası'nda 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Volcano Discovery sitesinde yer alan habere göre, adanın güneyindeki Glan kenti kıyılarında bugün öğle saatlerinde 5,3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssü, Balut Adası olarak belirlendi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı da yapılmadı.
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