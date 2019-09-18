Son Dakika Haberleri: Filipinler'in güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'in güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Mindanao Adası'nda 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Filipinler'in güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Mindanao Adası'nda 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Volcano Discovery sitesinde yer alan habere göre, adanın güneyindeki Glan kenti kıyılarında bugün öğle saatlerinde 5,3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssü, Balut Adası olarak belirlendi.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Filipinler, Mindanao, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:06 Kaynak: AA
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