Son Dakika Haberleri: Filipinler'in güneyinde 5,7 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'in güneyinde 5,7 büyüklüğünde deprem

34 dakika önce

KUALA Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'in güneyinde 5,7 büyüklüğünde deprem, System.String[]

KUALA Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malezya Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Davao şehrinin 108 kilometre güneydoğusu olarak belirlendiği belirtildi.

Depremde can veya mal kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler, Mindanao, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:24 Kaynak: AA
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