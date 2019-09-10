Filipinler'in güneyinde 5,7 büyüklüğünde deprem
34 dakika önce
KUALA Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:24 Kaynak: AA
KUALA Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malezya Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Davao şehrinin 108 kilometre güneydoğusu olarak belirlendiği belirtildi.
Depremde can veya mal kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı yapılmadı.
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