Son Dakika Haberleri: Filipinler'in güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'in güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

KUALA Filipinler'in güney eyaletlerinden Davao Occidental'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'in güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

KUALA Filipinler'in güney eyaletlerinden Davao Occidental'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, eyaletin kıyı bölgelerinde yerel saatle 10.02'de 6,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Depremin merkez üssü, eyalete bağlı Jose Abad Santos kentinin 124 kilometre doğusu olarak belirlendi.

Can veya mal kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmasa da yetkililer artçı sarsıntıların geleceği uyarısında bulundu.

Filipinler, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:32 Kaynak: AA
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