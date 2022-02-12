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Filipinler'in güneyinde silahlı kişilerce kurulan pusuda 9 kişi öldürüldü - Son Dakika

Filipinler'in güneyinde silahlı kişilerce kurulan pusuda 9 kişi öldürüldü

12.02.2022 15:43
Filipinler'in güneyinde silahlı kişilerce kurulan pusuda 9 kişi öldürüldü

Filipinler'in güneyinde bir kasabada silahlı kişilerin pusu kurarak 9 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Filipinler'in güneyinde bir kasabada silahlı kişilerin pusu kurarak 9 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Polisin verdiği bilgilere göre, saldırı, sabah erken saatlerde Maguindanao eyaletinin Guindulungan kasabasındaki bir köyde gerçekleşti.

Yolda pusu kuran silahlı kişiler, uzun süredir devam eden aileler arası anlaşmazlığı çözmek için toplantıya giden 9 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Pusuda öldürülenlerden birinin ülkenin güneyindeki Müslüman yoğunluklu Mindanao'da bağımsızlık mücadelesi veren Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) ile Filipinler ordusu arasında yaklaşık 60 yıl süren savaşın ardından 2014'te barış anlaşması imzalayan MİKC üyesi Peges Mamasainged olduğu belirtildi.

MİKC üyeleri, cinayetin aileler arası anlaşmazlık nedeniyle işlenmiş olabileceğini söyledi.

Arazi, para ve siyasetten kaynaklanan anlaşmazlıklar bölgede ciddi gerilimlere yol açıyor.

Aynı eyalette Kasım 2009'da, siyasi amaçlı katliamda 30'dan fazla medya çalışanı da dahil olmak üzere en az 57 kişinin ölmüştü. Mahkeme, 2019'da, nüfuzlu bir ailenin üyeleri de dahil olmak üzere 49 kişiyi suçlu bulmuştu.

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Filipinler, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'in güneyinde silahlı kişilerce kurulan pusuda 9 kişi öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'in güneyinde silahlı kişilerce kurulan pusuda 9 kişi öldürüldü - Son Dakika
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