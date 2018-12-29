Filipinler'in Güneyindeki Mindanao Adasında 6.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi.
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IHAAW073858-GEN/29-12-2018- Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
IHAAW073858-GEN/29-12-2018
- Filipinler
'in güneyindeki Mindanao
adasında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede tsunami uyarısında bulunuldu. 29.12.2018 07: 38: 58 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:44 Kaynak: İHA
Filipinler'de 6,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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