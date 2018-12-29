Filipinler'in Güneyindeki Mindanao Adasının Davao Kenti Yakınlarında 6,9 Büyüklüğünde Deprem...
59 dakika önce
Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler
'in güneyindeki Mindanao
adasının Davao kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:31 Kaynak: AA
Filipinler'de 6,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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