Filipinler'in Güneyindeki Mindanao Adasının Davao Kenti Yakınlarında 6,9 Büyüklüğünde Deprem...
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- Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Filipinler
'in güneyindeki Mindanao
adasının Davao kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:21 Kaynak: AA
Filipinler'de 6,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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