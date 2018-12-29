Son Dakika Haberleri: Filipinler'in Güneyindeki Mindanao Adasının Davao Kenti Yakınlarında 6,9 Büyüklüğünde Deprem...

Filipinler'in Güneyindeki Mindanao Adasının Davao Kenti Yakınlarında 6,9 Büyüklüğünde Deprem...

9 dakika önce

- Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:21 Kaynak: AA

Mindanao, Filipinler, Güncel
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