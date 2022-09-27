Vietnam'da Noru Tayfunu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Vietnam'da Noru Tayfunu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

27.09.2022 11:54
Vietnam'da Noru Tayfunu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Filipinler'in iç kesimlerini vuran ve 8 kişinin ölümüne yol açan Noru Tayfunu nedeniyle Vietnam'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Filipinler'in iç kesimlerini vuran ve 8 kişinin ölümüne yol açan Noru Tayfunu nedeniyle Vietnam'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tayfunun yarın Vietnam'ın güney doğusundaki In da Nang ve Quang Nam kentlerinde etkili olacağı açıklandı.

Saatteki hızının yaklaşık 181 kilometreyi bulabileceği belirtilen tayfun nedeniyle bölge halkına, "güvenli yerlere sığınmaları" çağrısında bulunuldu.

In da Nang ve Quang Nam kentlerinde okullar tatil edilip, bazı etkinlikler iptal edilirken sokağa çıkma yasağı getirildi.

Öte yandan bölgedeki 6 havaalanındaki uçuşlar ve tren seferleri de iptal edildi.

Noru Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de hafta sonunda yaklaşık 800 bin kişiye tahliye kararı çıkarılırken, afette 8 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vietnam'da Noru Tayfunu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

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