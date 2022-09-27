In da Nang ve Quang Nam kentlerinde okullar tatil edilip, bazı etkinlikler iptal edilirken sokağa çıkma yasağı getirildi.

Kaynak: AA

Sokağa Çıkma Yasağı, Filipinler, Vietnam, Naima, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vietnam'da Noru Tayfunu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

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