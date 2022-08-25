Ma-on tayfunu Çin kıyılarına ulaştı - Son Dakika
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Ma-on tayfunu Çin kıyılarına ulaştı

25.08.2022 18:11
Ma-on tayfunu Çin kıyılarına ulaştı

Filipinler'in kuzeybatı açıklarında ortaya çıkan Ma-on tayfunu Çin'in güney kıyılarına ulaştı.

Filipinler'in kuzeybatı açıklarında ortaya çıkan Ma-on tayfunu Çin'in güney kıyılarına ulaştı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, tayfun ilk olarak sabah saatlerinde Guangdong eyaleti kıyısındaki Dientay şehrinde etkisini gösterdi.

Saatteki hızı 119 kilometreye ulaşan rüzgarları taşıyan tayfun, eyaletin batı bölümünde sağanağa sebep oldu.

Kuzeybatı yönünde Maoming ve Yangciang şehirlerini etkileyen tayfunun şiddeti azalarak batıdaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin içlerine ilerlemesi bekleniyor.

Tayfunun İnci Nehri Deltası'ndan uzaklaşmasıyla, Guangdond eyaletinde tedbir amacıyla kapatılan Cuhay şehrinin Hınçing Limanı açılırken, eyalet merkezi Guangcou ile Şıncın şehirleri arasındaki durdurulan hızlı tren seferleri yeniden başladı.

Ma-on, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan 9. tayfun olmuştu.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Guangdong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ma-on tayfunu Çin kıyılarına ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ma-on tayfunu Çin kıyılarına ulaştı - Son Dakika
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