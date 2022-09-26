Filipinler 'in kuzeyinde etkili olan Noru Tayfunu'nun bölgede neden olduğu sel sırasında mahsur kalanları tahliye çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Filipinler'de Noru Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika

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