Filipinler'in Lübnan Büyükelçisi Kovid-19'dan öldü - Son Dakika

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Filipinler'in Lübnan Büyükelçisi Kovid-19'dan öldü
6 saat önce
Filipinler'in Beyrut Büyükelçisi Bernardita Catalla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşerek hayatını kaybetti.
Filipinler'in Beyrut Büyükelçisi Bernardita Catalla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşerek hayatını kaybetti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kovid-19'a yakalanan Büyükelçi Catalla, başkent Beyrut'ta tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.
Catalla, 62 yaşındaydı ve solunum sisteminde kronik rahatsızlığı bulunuyordu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk kez görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısını 479, yaşamını yitirenlerin sayısını ise 14 olarak açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:06 Kaynak: AA
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