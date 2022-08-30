Filipinler'de Ampatuan Emniyet Müdürü silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Filipinler'de Ampatuan Emniyet Müdürü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

30.08.2022 13:15
Filipinler'de Ampatuan Emniyet Müdürü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Filipinler'in Maguindanao eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda Ampatuan idari bölgesi Emniyet Müdürü Reynaldo Samson hayatını kaybetti.

Filipinler'in Maguindanao eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda Ampatuan idari bölgesi Emniyet Müdürü Reynaldo Samson hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilisi John Gano Guyguyon, Ampatuan Emniyet Müdürü Samson ve beraberindeki ekibin, bir şüpheliyi gözaltına almak üzere yola çıktığını söyledi.

Guyguyon, ekibe yolda olduğu sırada yaklaşık 10 silahlı kişi tarafından ateş açıldığını ifade etti.

Polislerin açılan ateşe karşılık vermesi üzerine çatışma çıktığını kaydeden Guyguyon, Ampatuan Emniyet Müdürü Samson'un hayatını kaybettiğini, 3 polisin yaralandığını belirtti.

Diğer yandan Filipinler basınında yer alan haberlerde, Samson'un yanı sıra polis memuru Salipudin Endab'ın olay yerinde öldüğü ve yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Saldırıyla ilgili paylaşılan görüntüde, bir polis aracının camları ve kaputunun mermi izleriyle delik deşik olduğu görülüyor. Ayrıca kaputtaki kan izi de dikkati çekiyor.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Bu arada, emniyet yetkilileri, saldırının, Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları tarafından düzenlenmiş olabileceğine işaret etti.

Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları, ülkede faaliyet gösteren Ebu Seyyaf ve Maute gibi terör örgütlerinin ardından DEAŞ'a bağlılığını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de Ampatuan Emniyet Müdürü silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:14 Yurt dışına kaçamadan yakalanmıştı! AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
10:37 Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı
10:29 Batman'da ağaç kovuğundan çıkardığını balın kilosunu dudak uçuklatan fiyata satıyor
10:18 Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı
10:10 Adana'da 5 yaşındaki kızı kaçıran bir kişi, üstüne 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alsa da kurtulamadı! Zanlıdan tepki çeken savunma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 13:15:20. #1.12#
SON DAKİKA: Filipinler'de Ampatuan Emniyet Müdürü silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement