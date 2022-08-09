Filipinler'de Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü - Son Dakika
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Filipinler'de Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü

09.08.2022 10:55

Filipinler'in Quezon kentinde yerli halk, Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü dolayısıyla toplanarak gösteri düzenledi.

Filipinler'in Quezon kentinde yerli halk, Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü dolayısıyla toplanarak gösteri düzenledi.

BM, diğer halkların veya devletlerin işgaline uğramadan önce belli coğrafyada yerleşmiş, geleneksel değerlerini, sosyal, kültürel veya siyasal yaşam şekillerini ve geleneksel kurumlarını tam veya kısmen koruyabilmiş toplumları, "yerli halk" olarak adlandırıyor. Dünya genelinde 90 ülkede 476 milyondan fazla yerlinin yaşadığı tahmin ediliyor, bu da küresel nüfusun yaklaşık yüzde 5'ini, yoksul kesimin ise yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü - Son Dakika
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