Son Dakika Haberleri: Filipinler'in savaş tehdidine neden olan çöpler Kanada'ya iade edildi
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Filipinler'in savaş tehdidine neden olan çöpler Kanada'ya iade edildi

1 saat önce

Geri dönüştürülebilir plastik olarak Kanada'dan Filipinler'e gönderilen ama içinden çöp çıktığı için iki ülke arasında diplomatik krize neden olan 69 konteyner, 6 yılın ardından Kanada'ya iade edildi

Filipinler'in savaş tehdidine neden olan çöpler Kanada'ya iade edildi, System.String[]
Geri dönüştürülebilir plastik olarak Kanada'dan Filipinler'e gönderilen ama içinden çöp çıktığı için iki ülke arasında diplomatik krize neden olan 69 konteyner, 6 yılın ardından Kanada'ya iade edildi.

Konteynerleri taşıyan gemi, ülkenin batısında bulunan Vancouver kenti yakınlarında bir limana ulaştı. Kanadalı yetkililer, çöplerin enerjiye dönüştürülmek üzere yakılacağını açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:53 
Vancouver, Kanada, Filipinler, Dünya
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