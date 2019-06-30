Filipinler'in savaş tehdidine neden olan çöpler Kanada'ya iade edildi
1 saat önce
Geri dönüştürülebilir plastik olarak Kanada'dan Filipinler'e gönderilen ama içinden çöp çıktığı için iki ülke arasında diplomatik krize neden olan 69 konteyner, 6 yılın ardından Kanada'ya iade edildi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:53
Geri dönüştürülebilir plastik olarak Kanada
'dan Filipinler
'e gönderilen ama içinden çöp çıktığı için iki ülke arasında diplomatik krize neden olan 69 konteyner, 6 yılın ardından Kanada'ya iade edildi.
Konteynerleri taşıyan gemi, ülkenin batısında bulunan Vancouver
kenti yakınlarında bir limana ulaştı. Kanadalı yetkililer, çöplerin enerjiye dönüştürülmek üzere yakılacağını açıkladı.
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