Son Dakika Haberleri: Filipinler'in Visayas Adası'nda Deng Humması

Filipinler'in Visayas Adası'nda Deng Humması

1 saat önce

Filipinler'in Visayas Adası'nda deng humması nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filipinler'in Visayas Adası'nda Deng Humması, System.String[]
Filipinler'in Visayas Adası'nda deng humması nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Halk Sağlığı Merkezinden yapılan açıklamada, Visayas Adası'nda yıl başından bu yana 3 bin 558 deng humması vakası görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, deng humması nedeniyle yıl başından bu yana adada 17 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:56 Kaynak: AA

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