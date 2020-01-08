Filipinler Irak'taki vatandaşlarından ülkeden ayrılmalarını istedi - Son Dakika

Filipinler hükümeti, Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, hükümetin, Irak için alarm seviyesini en üst düzeye çıkardığı, bunun, Filipinler vatandaşlarının artan güvenlik riskleri nedeniyle bu ülkeden ayrılmalarını gerektirdiği bildirildi.

Açıklamada, Irak'taki Filipinler vatandaşlarının kendi imkanlarıyla ya da işverenleri veya Filipinler hükümetinin yardımıyla Irak'tan ayrılabilecekleri belirtildi.

Bakanlık ayrıca Filipinler sahil güvenliğinin vatandaşlarını bölgeden çıkarmak için Orta Doğu'ya bir gemi gönderdiğini duyurdu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin hafta başında ordudan, Orta Doğu'da çalışan binlerce Filipinlinin gerektiğinde ülkeye dönüşü için uçak ve gemilerin hazır tutulmasını istediği bildirilmişti.

İranlı komutanın öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki iki ABD üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki iki askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." değerlendirmesinde bulundu.