Filipinler İstanbul Başkonsolosu Leon, KTSO'yu ziyaret etti - Son Dakika

Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, makamında ağırladığı konuğunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Leon'a Ilık kentin sanayisi, tarım ve orman ürünleri hakkında bilgi verdi.

Asya ülkeleri ile yeni işbirlikleri kurmak istediklerini belirten Ilık, amaçlarının Kırklareli ekonomisini canlandırmak olduğunu belirtti.

Leon da Kırklareli ile güçlü ticari ve ekonomik işbirliğini arttırmak istediklerini ifade etti.