Son Dakika Haberleri: Filipinler Kammuri Tayfunu'na hazırlanıyor
Son Dakika Güncel Filipinler Kammuri Tayfunu'na hazırlanıyor - Son Dakika

Filipinler Kammuri Tayfunu'na hazırlanıyor

6 saat önce

Filipinler'in doğusunu vurması beklenen Kammuri Tayfunu nedeniyle bölgeden 43 bin kişi tahliye edildi.

Filipinler Kammuri Tayfunu'na hazırlanıyor, System.String[]

Filipinler'in doğusunu vurması beklenen Kammuri Tayfunu nedeniyle bölgeden 43 bin kişi tahliye edildi.

Filipinler Ulusal Meteoroloji Ajansı, rüzgar hızının saatte 185 kilometreyi bulacağı tahmin edilen Kammuri'nin bugün geç saatlerde ya da yarın sabah ülkenin doğu adalarını vurmaya başlayacağını duyurdu.

Yetkililer, Kammuri Tayfunu'ndan en çok etkilenmesi öngörülen bölgenin, takım adanın en kalabalığı Luzon olacağı, başkent Manila ve çevresindeki illerin aşırı yağış almasının beklendiğini açıkladı.

Kammuri'nin vuracağı ülkenin doğusundan 43 bin kişinin tahliye edildiği ve okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Filipinler'de bu yıl 20. tayfun olacak Kammuri'nin, Temmuz 2014'te 100'den fazla kişinin ölümüne yol açan Rammasun ile aynı yolu izleyeceği kaydedildi.

Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Tayfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açmış, tayfun nedeniyle 5 milyonun üzerinde kişi yerlerinden olmuştu.

Filipinler, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Sabaha kadar etkili olacak
Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? Cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'ın nefes almakta zorlandığı ortaya çıktı Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 17:07:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filipinler Kammuri Tayfunu'na hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]