Filipinler Kongresi, ülkede acil durum ilan edilmesine yönelik yasa tasarısını onayladı - Son Dakika
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Filipinler Kongresi, ülkede acil durum ilan edilmesine yönelik yasa tasarısını onayladı

6 saat önce

Filipinler'de Kongre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede ulusal acil durum ilan edilmesini öngören ve devlet başkanına salgınla mücadelede daha fazla yetki veren yasa tasarısını onayladı.

Filipinler Kongresi, ülkede acil durum ilan edilmesine yönelik yasa tasarısını onayladı, System.String[]

Filipinler'de Kongre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede ulusal acil durum ilan edilmesini öngören ve devlet başkanına salgınla mücadelede daha fazla yetki veren yasa tasarısını onayladı.

Milletvekilleri, karantina kurallarına itaat etmeyen ve salgın hakkında "yanlış bilgi" yayanların cezalandırılmasını da içeren tasarı kapsamında, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, yürütme dairesinin bütçesini yeniden tahsis edebileceğini belirtti.

Tasarının yasalaşması halinde ülkede 3 ay sürecek ulusal acil durum süresi, Kongre tarafından uzatılabilecek.

Yasa, Duterte'ye, Kovid-19 salgınıyla mücadelede 18 milyon aile için büyük bir yardım programı başlatma ve özel hastaneler ile gemilerin imkanlarını kamunun kullanıma açma yetkisi veriyor.

Duterte'nin, tasarıyı kısa süre içinde imzalaması bekleniyor.

Muhalefet, Duterte'ye verilen ek yetkilerin istismara yol açabileceğine vurgu yaparak hükümeti, sağlık çalışanları için koruyucu kıyafetler, yoksullar için daha iyi bir "güvenlik ağı" ve daha fazla test imkanı sağlamaya çağırdı.

Filipinli yetkililer, şimdiye kadar ülkede toplam 552 Kovid-19 vakası görüldüğünü ve virüs nedeniyle 35 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Salgınla mücadele çerçevesinde başkent Manila'ya ev sahipliği yapan, 57 milyon civarında kişinin yaşadığı Luzon Adası'nda 17 Mart'tan itibaren bir ay süreyle "yaygın karantina" kuralları uygulanması kararı alınmıştı.

Salgınla mücadele için bir ay sürecek sınırlamalar kapsamında halkın çoğuna zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, iş yerleri ve okulların geçici olarak kapatılması talimatı verilmişti.

Filipinler'de yabancıların ülkeye girişine yasak getirilmişti

Filipinler'de, halk sağlığı acil durumu ilan edilmesinin ardından 20 Mart'ta Kovid-19 nedeniyle yabancıların ülkeye girişine süresiz yasak getirilmişti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin tüm yabancı temsilciliklerinde derhal yürürlüğe girecek şekilde vize işlemlerinin geçici askıya alındığı bildirilmişti.

Rodrigo Duterte, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:52 Kaynak: AA

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