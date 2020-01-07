Filipinler, Orta Doğu'daki vatandaşlarını geri çağırıyor - Son Dakika
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Filipinler, Orta Doğu'daki vatandaşlarını geri çağırıyor

6 saat önce

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından Orta Doğu ülkelerinde bulunan çalışanlarını ülkeye çağırma kararı aldı.

Filipinler, Orta Doğu'daki vatandaşlarını geri çağırıyor, System.String[]

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından Orta Doğu ülkelerinde bulunan çalışanlarını ülkeye çağırma kararı aldı.


İnşaat işçisi, mühendis, hemşire ve hizmetçi olmak üzere Orta Doğu'da 2.3 milyon vatandaşını bulunan Filipinler, vatandaşlarının ülkelerine dönmesi için çalışmalara başladı. Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin Sözcüsü Salvador Panelo konuya ilişkin açıklamasında, Duterte'nin İran, Irak ve çevre Arap ülkelerinde bulunan Filipin vatandaşlarını ülkelerine getirilmesi için orduya gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdiğini söyledi. Filipinli vatandaşların ülkelerine getirilmesi için Tahran ve Bağdat'a elçi gönderildiğini sözlerine ekleyen Panelo, "Orta Doğu'da çok sayıda çalışanımız var. İran misilleme yapacak gibi görünüyor, endişeliyiz" ifadesini kullandı.


Hükümet verilerine göre, Irak'ta yaşayan ve çalışan yaklaşık 7 bin, İran'da ise binden fazla Filipinler vatandaşı bulunuyor.


Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, hükümet Irak ve İran'a araçlar göndermeye hazır olduğunu söyledi. - MANILA

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
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