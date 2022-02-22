Filipinler, Polonya firmasından 32 Black Hawk helikopteri alacak - Son Dakika
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Filipinler, Polonya firmasından 32 Black Hawk helikopteri alacak

22.02.2022 18:22
Filipinler, Polonya firmasından 32 Black Hawk helikopteri alacak

Filipinler, Polonyalı havacılık firmasıyla 624 milyon dolarlık Black Hawk tipi 32 adet helikopter alım anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Filipinler, Polonyalı havacılık firmasıyla 624 milyon dolarlık Black Hawk tipi 32 adet helikopter alım anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Arsenio Andolong, Bakan Delfin Lorenzana'nın Polonyalı havacılık firması PZL Mielec ile 32 adet S-70i Black Hawk helikopteri alımına dair anlaşmayı imzaladığını açıkladı.

Andolong, 624 milyon dolarlık helikopter alım anlaşması kapsamında Polonyalı firmanın pilotların eğitimi, helikopterlerin bakımı ve lojistik destek hizmeti vereceğini kaydetti.

Helikopterlerin askeri personel taşıma ve askeri operasyonlar ile acil yardım çalışmalarında da kullanılabileceğini belirten Andolong, anlaşmanın Filipinler ordusunun gücünü artıracağını ifade etti.

Andolong, Black Hawk helikopterinin alınmasının ardından hava kuvvetlerinin Vietnam Savaşı sırasında kullanılan eski Bell UH-1 tipi helikopterlere ihtiyaç duymayacağını sözlerine ekledi.

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Filipinler, Helikopter, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler, Polonya firmasından 32 Black Hawk helikopteri alacak - Son Dakika


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