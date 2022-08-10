Filipinler, Rusya ile yaptığı helikopter alımı anlaşmasını iptal etti - Son Dakika
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Filipinler, Rusya ile yaptığı helikopter alımı anlaşmasını iptal etti

10.08.2022 13:03
Filipinler, Rusya ile yaptığı helikopter alımı anlaşmasını iptal etti

Filipinler, Rusya ile 16 askeri nakliye helikopteri satın almak için yaptığı 227 milyon dolarlık sözleşmeyi resmen iptal ettiğini duyurdu.

Filipinler, Rusya ile 16 askeri nakliye helikopteri satın almak için yaptığı 227 milyon dolarlık sözleşmeyi resmen iptal ettiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Arsenio Andolong, yaptığı açıklamada, "Bakanlık, Filipin Hava Kuvvetleri için 16 adet Mi-17 ağır yük helikopteri alımı için Rusya'nın SOVTECHNOEXPORT LLC ile yaptığı sözleşmenin feshine resmiyet kazandırıyor." ifadesini kullandı.

Andolong, 227 milyon dolarlık sözleşmenin iptalinden kaynaklanan konularda Rus tarafı ile diplomatik diyalog başlatmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Eski Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, sözleşmeyi iptal etme kararının, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD'nin yaptırımlarından duyulan endişe nedeniyle alındığını söyledi.

Lorenza, hükümetin sözleşme için ödediği 2 milyar peso (36 milyon dolar) peşinatı geri alıp alamayacağından emin olmadığını belirtti.

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Kaynak: AA

Filipinler, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler, Rusya ile yaptığı helikopter alımı anlaşmasını iptal etti - Son Dakika

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