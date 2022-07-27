Filipinler, Rus helikopter anlaşmasını olası CAATSA yaptırımları nedeniyle iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi

Filipinler, Rus helikopter anlaşmasını olası CAATSA yaptırımları nedeniyle iptal etti

27.07.2022 14:15
Filipinler, Rus helikopter anlaşmasını olası CAATSA yaptırımları nedeniyle iptal etti

Filipinler, Rusya ile imzalanan 16 askeri nakliye helikopteri satın alma anlaşmasını, olası ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımları nedeniyle bozdu.

Filipinler, Rusya ile imzalanan 16 askeri nakliye helikopteri satın alma anlaşmasını, olası ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımları nedeniyle bozdu.

Eski Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yaptığı açıklamada, geçen ay dönemin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin görev süresi henüz sona ermeden önce onayladığı bir kararla, Mi-17 helikopterlerini satın almak için kasımda imzalanan 12,7 milyar pesoluk (227 milyon dolar) anlaşmayı iptal ettiğini bildirdi.

Lorenzana, AP'ye verdiği demeçte, Filipinler'in anlaşmaya devam etmesi halinde, ABD'nin Rusya ile "kötüleşen çatışması nedeniyle" Washington'un hoşnutsuzluğunu dile getirebileceğini belirterek, "Yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Filipinler'in Washington Büyükelçisi Jose Manuel Romualdez, helikopter anlaşmasının gerçekleşmesi halinde Manila'nın CAATSA kapsamında olası ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceği için anlaşmanın iptal edildiğini belirtti.

Filipinli bir askeri yetkili ise bir sözleşme imzalandığı için helikopter anlaşmasının iptal kararının alınmasının ardından bir "fesih sürecinden" geçeceğini belirterek, Rusya'nın buna itiraz edebileceğini ancak Filipin hükümetinin bunu yeniden düşünemeyeceğini söyledi.

ABD'li güvenlik yetkilileri de Manila'nın söz konusu kararından haberdar olduklarını ve Filipin askeri kullanımı için benzer ağır yük helikopterleri sunabileceklerini söyledi.

İmzalanan helikopter alım anlaşmasına göre, çok amaçlı helikopterlerin ilk kısmının Rusya'nın Sovtechnoexport firması tarafından yaklaşık iki yıl içinde teslim edilmesi planlanıyordu.

Filipinler tarafından söz konusu anlaşmanın ilk ödemesi ocak ayında yapılmıştı.

YORUMLAR
500
Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydan meydana geldi! Binalarda büyük hasar oluştu Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydan meydana geldi! Binalarda büyük hasar oluştu Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 100'den fazla HIMARS füzesi imha ettik Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 100'den fazla HIMARS füzesi imha ettik
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Filipinler, CAATSA, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler, Rus helikopter anlaşmasını olası CAATSA yaptırımları nedeniyle iptal etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:05 Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykeline ikinci kez zarar verildi
14:03 Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı: Büyük paralar kazanacaklar
13:57 Rıdvan Dilmen, Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılırken ne kadar ücret aldığını açıkladı
13:25 "Estetiğe para vermeyin" diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi
13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:57 Gaziantep'te yangın faciası! 12 yaşındaki çocuk can verdi
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:23 Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlendi
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 14:15:13. #1.12#
SON DAKİKA: Filipinler, Rus helikopter anlaşmasını olası CAATSA yaptırımları nedeniyle iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement