Filipinler ve ABD ordusu ortak tatbikata başladı - Son Dakika
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Filipinler ve ABD ordusu ortak tatbikata başladı

03.10.2022 10:38
Filipinler ve ABD ordusu ortak tatbikata başladı

Filipinler ve ABD ordusu, Güney Çin Denizi anlaşmazlığında ve Tayvan geriliminde ani krizlere karşılık verebilmek amacıyla, 2 bin 500'den fazla askerin görev aldığı tatbikat düzenliyor.

Filipinler ve ABD ordusu, Güney Çin Denizi anlaşmazlığında ve Tayvan geriliminde ani krizlere karşılık verebilmek amacıyla, 2 bin 500'den fazla askerin görev aldığı tatbikat düzenliyor.

Luzon Adası civarında düzenlenen tatbikata 1900 ABD deniz piyadesi ile Filipinler ordusundan 600'den fazla deniz piyadesi katılıyor.

14 Ekim'de sona erecek tatbikatta, ABD'nin HIMARS füze sistemlerinin ve süpersonik savaş uçaklarının da gerçek atış yapacağı bilgisi paylaşıldı.

ABD'li askeri yetkili, Filipinler'deki tatbikatın, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda ABD ve Japon askerlerince düzenlenen tatbikatla aynı tarihlerde düzenlenmesine dikkati çekti.

ABD ordusundan 3. Deniz Tümeni Komutanı Tümgeneral Jay Bargeron, eş zamanlı düzenlenen tatbikatların, ABD müttefikleri Filipinler ve Japonya ile savunma kabiliyetini "gerçekçi müşterek eğitim aracılığıyla" güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Bargeron, "Bu tatbikatlar Hint Pasifik bölgesinde olası bir krize karşılık verirken 'birlikte çalışabilirliği' ve 'hazır bulunma' faktörlerinin güçlendirilmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Tatbikat, tarafların iş birliğinin artırılması ve deniz piyadelerinin taktiksel operasyonlarla insani yardım ve acil yardım kabiliyetlerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

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Son Dakika | Filipinler ve ABD'den ortak askeri tatbikat Son Dakika | Filipinler ve ABD'den ortak askeri tatbikat Filipinler ve ABD ordusunun 12 günlük tatbikatı yarın başlıyor Filipinler ve ABD ordusunun 12 günlük tatbikatı yarın başlıyor
Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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