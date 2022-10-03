Filipinler ve ABD ordusu ortak tatbikata başladı

Bargeron, "Bu tatbikatlar Hint Pasifik bölgesinde olası bir krize karşılık verirken 'birlikte çalışabilirliği' ve 'hazır bulunma' faktörlerinin güçlendirilmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Filipinler ve ABD ordusu, Güney Çin Denizi anlaşmazlığında ve Tayvan geriliminde ani krizlere karşılık verebilmek amacıyla, 2 bin 500'den fazla askerin görev aldığı tatbikat düzenliyor.

Kaynak: AA

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