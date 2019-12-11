Filipinler Yükseköğretim Kurulu Başkanı Vera, YÖK'ü ziyaret etti - Son Dakika
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Filipinler Yükseköğretim Kurulu Başkanı Vera, YÖK'ü ziyaret etti

6 saat önce

Filipinler Yükseköğretim Kurulu (CHED) Başkanı Dr. J. Prospero E. de Vera, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bir araya geldi.

Filipinler Yükseköğretim Kurulu Başkanı Vera, YÖK'ü ziyaret etti, System.String[]

Filipinler Yükseköğretim Kurulu (CHED) Başkanı Dr. J. Prospero E. de Vera, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bir araya geldi.

Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan CHED Başkanı Vera ve beraberindeki heyetin YÖK'e ziyarette bulunduğunu bildirdi.

Ziyarette, daha önce imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğinin ele alındığını belirten Saraç, şunları kaydetti:

"İş birliğinin artırılması amacıyla atılacak adımları ele aldığımız çok faydalı bir görüşme oldu. Türk yükseköğretiminin hedef odaklı uluslararasılaşmasına büyük önem veriyor, bu hedefimiz doğrultusunda yabancı yükseköğretim kurumları ile iş birliğini artırıcı kararlara imza atmaya gayret ediyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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