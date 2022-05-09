Filipinlerdeki devlet başkanlığı seçiminde eski diktatörün oğlu açık ara önde - Son Dakika
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Filipinlerdeki devlet başkanlığı seçiminde eski diktatörün oğlu açık ara önde

09.05.2022 21:34
Filipinlerdeki devlet başkanlığı seçiminde eski diktatörün oğlu açık ara önde

Filipinler'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde ülkeyi 21 yıl yöneten eski diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand "Bongbong" Marcos'un 26 milyon oyla seçimi önde götürüyor.

Filipinler'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde ülkeyi 21 yıl yöneten eski diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand "Bongbong" Marcos'un 26 milyon oyla seçimi önde götürüyor.

Filipinler'de 67,5 milyon seçmen yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işleminin sona ermesi ile resmi olmayan ilk seçim sonuçları açıklandı. Devlet başkanlığı seçimlerinde ülkeyi 21 yıl yöneten eski diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand "Bongbong" Marcos'un yaklaşık 26 milyon oyla seçimi önde götürdüğü açıklandı.

Marcos'un seçimdeki en yakın rakibi olan Devlet Başkanı Yardımcısı Leni Robredo'nun ise yaklaşık 12,5 milyon oy aldığı belirtildi.

Eski boks yıldızı Manny Pacquiao, Manila Belediye Başkanı Isko Moreno ve eski Ulusal Polis Şefi Senatör Panfilo Lacson da dahil olmak üzere 8 kişi devlet başkanlığı için yarışıyor.

Halk, devlet başkanlığının yanı sıra binlerce yetkiliyi seçmek için oy kullandı

Filipinler'de devlet başkanının yanı sıra halk, 24 üyeli Senato'nun 12 üyesini, Temsilciler Meclisi üyelerini ve ayrıca takımadalar genelinde eyalet ve yerel ofisler de dahil olmak üzere 18 binden fazla yetkiliyi seçmek için oy verdi.

(İHA)

Filipinlerdeki devlet başkanlığı seçiminde eski diktatörün oğlu açık ara önde
Filipinlerdeki devlet başkanlığı seçiminde eski diktatörün oğlu açık ara önde
Filipinlerdeki devlet başkanlığı seçiminde eski diktatörün oğlu açık ara önde
Filipinlerdeki devlet başkanlığı seçiminde eski diktatörün oğlu açık ara önde
Filipinlerdeki devlet başkanlığı seçiminde eski diktatörün oğlu açık ara önde

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Filipinler'de devlet başkanlığı seçimi için kritik yarış Filipinler'de devlet başkanlığı seçimi için kritik yarış

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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