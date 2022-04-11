Filipinleri tropikal fırtına Megi vurdu: 24 ölü - Son Dakika
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Filipinleri tropikal fırtına Megi vurdu: 24 ölü

11.04.2022 18:45

- Filipinleri tropikal fırtına Megi vurdu: 24 ölü Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve toprak kayması felaketinde 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

- Filipinleri tropikal fırtına Megi vurdu: 24 ölü

MANILA - Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve toprak kayması felaketinde 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filipinleri, tropikal fırtına Megi vurdu. Fırtınanın yol açtığı yol açtığı sel ve toprak kayması felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde 3 can kaybı ve en az 1 kişinin kaybolduğu bildirdi.

Megi'nin karaya çıktığı Visayas Adalar grubundaki Leyte'deki Baybay şehrinde bulunan Acil Müdahale Birimi tarafından yapılan açıklamada ise, arama-kurtarma ekiplerinin toprak kayması yaşanan 10 köyde, en az 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Arama-kurtarma ekibinden bir sözcü isminin açıklanmaması koşuluyla basına verdiği demeçte, operasyonların devam ettiğini ve daha fazla insanın hala toprak altında gömülü olduğuna inanıldığını aktararak, toprak kaymasından kurtulanların hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Yetkililer, dün sabah saatlerinde Filipinleri vuran tropikal fırtınadan ülkenin orta ve güney kesiminde 136 binden fazla kişinin etkilendiğini açıklarken, selden etkilenen 13 binden fazla kişinin geçici barınma merkezlerinde kaldığını belirtti.

Megi, her yıl yaklaşık 20 tayfun ve fırtınanın vurduğu Filipinleri vuran ilk tropikal fırtına oldu.

Filipinleri tropikal fırtına Megi vurdu: 24 ölü
Filipinleri tropikal fırtına Megi vurdu: 24 ölü
Filipinleri tropikal fırtına Megi vurdu: 24 ölü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Filipinleri tropikal fırtına Megi vurdu: 24 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinleri tropikal fırtına Megi vurdu: 24 ölü - Son Dakika
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