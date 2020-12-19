Son dakika haberi! Filipinleri Vicky tropikal fırtınası vurdu: 8 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi! Filipinleri Vicky tropikal fırtınası vurdu: 8 ölü

19.12.2020 22:36

Son dakika haberi: Filipinler'i vuran tropikal fırtına Vicky ülkenin birçok kentinde sel ve heyelana neden oldu.

Filipinler'i vuran tropikal fırtına Vicky ülkenin birçok kentinde sel ve heyelana neden oldu. Filipinler'in Leyte adasında yaşanan heyelanda 5 kişi, Surigao Del Sur eyaletinde yaşanan sel felaketinde ise 3 kişi hayatını kaybetti.

Tropikal fırtına Vicky'nin Filipinler'i vurmasının ardından ülke fırtına sonrası sel felaketi ile mücadele ediyor. Filipinler'in birçok eyaletinin etkilendiği sel felaketinde birçok kişi hayatını kaybederken evler ve otoyollar kullanılamaz hale geldi. Filipinler'in Leyte adasında yer alan Mahaplag bölgesinde fırtınanın neden olduğu sel felaketi, Bay Bay şehri istikametindeki otoyolda heyelan yaşanmasına neden oldu. Mahaplag Belediye Başkanı Daisy Lleve yaptığı açıklamada, Mahaplag bölgesinde yaşanan heyelanda yolun çökmesi nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını belirtti. Lleve açıklamasında, heyelandan etkilenen Bay Bay şehri istikametindeki otoyolun ise kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Filipinler'in Mindanao adasında yer alan Surigao Del Sur eyaleti Valisi Alexander Pimentel yaptığı açıklamada, Surigao Del Sur eyaletinde yaşanan sel felaketinde 3 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini ifade etti. Filipinler Ulusal Şebeke Kurumu, Bislig şehrinde dün yaşanan heyelanın ardından elektrik trafolarının hasar görmesi nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığını, fakat elektrik hatlarının onarılmasının ardından sorunun çözüldüğünü bildirdi.

Yaşanan sel felaketinde Filipinler'in Cebu eyaletinde yer alan Dumaguete, Negros Oriental, ve Lapu Lapu şehirlerinde ise birçok ev hasar gördü. Leyte adasının güneyinde yer alan Silago bölgesi Afet Yönetimi yetkililerinin dün yaptığı açıklamada ise, Lanao del Norte eyaletinin Tubod kentinde bulunan otoyolda yaşanan heyelanda can kaybının olmadığını, fakat heyelan nedeniyle otoyolun sadece tek bir şeridinin hafif araçlar tarafından kullanılabileceğini belirtmişti.

(İHA)

Son dakika haberi! Filipinleri Vicky tropikal fırtınası vurdu: 8 ölü
Son dakika haberi! Filipinleri Vicky tropikal fırtınası vurdu: 8 ölü
Son dakika haberi! Filipinleri Vicky tropikal fırtınası vurdu: 8 ölü
Son dakika haberi! Filipinleri Vicky tropikal fırtınası vurdu: 8 ölü

Filipinler, Fırtına, Sur, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Filipinleri Vicky tropikal fırtınası vurdu: 8 ölü - Son Dakika


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