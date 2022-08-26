Filipinler'de 82 kişinin bulunduğu feribotta yangın - Son Dakika
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Filipinler'de 82 kişinin bulunduğu feribotta yangın

26.08.2022 15:44
Filipinler'de 82 kişinin bulunduğu feribotta yangın

Filipinlerin Batangas eyaleti açıklarındaki bir feribotta yangın çıktı.

Filipinlerin Batangas eyaleti açıklarındaki bir feribotta yangın çıktı. Şu ana kadar 73 kişi kurtarılırken, bölgedeki operasyon sürüyor.

Filipinler'de Manila'nın güneyindeki Batangas eyaleti açıklarında içinde 82 kişinin bulunduğu bir feribot, limana yaklaştığı sırada alev aldı. Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Commodore Armando Balilo, feribotta 34 mürettebat, 48 yolcunun yer aldığını ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı. Balilo, feribotta ayrıca 15 aracın bulunduğunu ifade etti. Şu ana kadar 73 kişi kurtarılırken, çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - MANILA

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Kaynak: İHA

Filipinler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filipinler'de 82 kişinin bulunduğu feribotta yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de 82 kişinin bulunduğu feribotta yangın - Son Dakika
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