2004'te göreve getirilen barış gücü, Malezya, Brunei ve Libya'ya bağlı birliklerden oluşuyordu. Daha sonraki yıllarda Avrupa Birliği (AB), Japonya, Norveç ve Endonezya da ateşkes sürecine katkı sağlamak için IMT'ye silahlı birlikler ya da sivil uzmanlar göndererek destek vermişti.

Kaynak: AA

Filipinler, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Filipinlerin güneyinde görev yapan barış güçleri ülkeden ayrıldı - Son Dakika

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