Filipinlerin güneyinde görev yapan barış güçleri ülkeden ayrıldı - Son Dakika
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Filipinlerin güneyinde görev yapan barış güçleri ülkeden ayrıldı

15.07.2022 11:54
Filipinlerin güneyinde görev yapan barış güçleri ülkeden ayrıldı

Filipinler'in güneyinde barış gücü olarak görev yapan Malezya öncülüğündeki yabancı askeri birlikler, görev sürelerinin uzatılmamasının ardından ülkeden ayrıldı.

Filipinler'in güneyinde barış gücü olarak görev yapan Malezya öncülüğündeki yabancı askeri birlikler, görev sürelerinin uzatılmamasının ardından ülkeden ayrıldı.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MİKC) Filipinler ordusuna karşı yaklaşık 60 yıl bağımsızlık mücadelesi verdiği, Müslüman yoğunluklu Mindanao bölgesindeki barış güçlerinin görev süresi doldu.

Malezya öncülüğünde ateşkes sürecini gözlemleyen Uluslararası İzleme Ekibi (IMT) adı verilen yabancı birlikler, görev sürelerinin bu yıl uzatılmamasının ardından 30 Haziran'da bölgeden ayrıldı.

Birliklerin tekrar göreve dönme ihtimalinin 30 Haziran'da devlet başkanı olarak göreve başlayan Ferdinand Marcos Jr hükümeti ile yeniden değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

10 Mayıs'ta yapılan seçimlerde çoğunluğu elde eden Ferdinand Marcos Jr, devlet başkanlığı görevini Rodrigo Duterte'den devralmıştı.

2004'te göreve getirilen barış gücü, Malezya, Brunei ve Libya'ya bağlı birliklerden oluşuyordu. Daha sonraki yıllarda Avrupa Birliği (AB), Japonya, Norveç ve Endonezya da ateşkes sürecine katkı sağlamak için IMT'ye silahlı birlikler ya da sivil uzmanlar göndererek destek vermişti.

Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi

Ülkenin güneyindeki Mindanao'da bağımsızlık mücadelesi veren MİKC ile Filipinler ordusu arasında yaklaşık 60 yıl süren savaşın ardından 2012'de ateşkes imzalanmıştı.

Barış anlaşması sürecinin ardından Mindanao'da Ocak 2019'da yapılan halk oylamasıyla "Bangsamoro Organik Yasası" kabul edilmiş ve bölgede "Bangsamoro Geçiş Hükümeti" resmen kurulmuştu.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat 2019'da yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı.

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Kaynak: AA

Filipinler, Malezya, Güncel, Son Dakika

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