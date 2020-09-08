Filipinli anne ve çocukları İstanbul'da bulundu - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 2 çocuğunu da yanına alarak ortadan kaybolan Filipinli Maria Danica Ö. (32), 17 gün sonra İstanbul Çekmeköy'de bulundu.

Filipinli Maria Danica, 5 yıl önce turist olarak geldiği Türkiye'de, ayakkabı satış mağazasında çalışan Hilmi Ö. (26) ile evlendi. Aydın'da yaşayan çiftin, Cihan Ada Ö. (4) ve Deniz Zeynep Ö. (2) isminde 2 çocukları oldu. Hilmi Ö., 3 yıl önce tutuklanarak, cezaevine konuldu. Maria Danica Ö. ise 2 çocuğu ile birlikte eşinin ailesinin yanına yerleşti. 21 Ağustos Cuma günü Maria Danica Ö., 2 çocuğunu yanına alarak, bir yakınlarına gideceğini söyleyip, evden çıktı. Ancak anne ve çocukları geri dönmedi. Dede Cihan Ö. torunlarını her yerde aramaya başladı. Yapılan haberler üzerine çocukları ve Filipinli anneyi gören bir vatandaş, polise ihbarda bulundu. Polis, İstanbul Çekmeköy'deki bir eve giderek, anne ve çocuklara ulaştı. Anne ve çocuklar emniyete götürüldü. Dede Cihan Ö., emniyete çağrıldı. Çocukların velayetini aldığını söyleyen dede Cihan Ö., torunlarını teslim alarak Aydın'a dönmek üzere dün yola çıktı. Filipinli anne ise İstanbul'da çalışacağını söyleyerek, geri dönmedi.